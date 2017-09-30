Кудрин рассказал о рисках для России из-за американских санкций

Глава Центра стратегических инициатив, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил заявил о том, что новые американские санкции, которые ставят нашу страну в один ряд с Северной Корей и Ираном, несут имиджевые риски.

Как подчеркнул Кудрин, России неприятно стоять рядом с КНДР и Ираном в этом списке. "Это создает новые имиджевые риски для России. По своей открытости Россию сложно сравнивать с этими странами", - заявил политик на Ярмарке финансовых и биржевых услуг Finfair.

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон о расширении санкций в отношении России, КНДР и Ирана.

Закон ограничивает размер и сроки инвестиций в нефтегазовые проекты РФ. Закон также разрешает введение персональных санкций против тех, кого власти США сочтут причастными к кибератакам, коррупции и нарушению прав человека. Кудрин тогда назвал подписанный Трампом закон о санкциях "вредным для всех".

Трамп поручил госсекретарю Рексу Тиллерсону курировать ряд антироссийских санкций. В числе полномочий Тиллерсона - принимать решения об отказе в выдаче виз лицам, которые "наносят ущерб кибербезопасности" США от имени российских властей.