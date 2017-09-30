Шантажист подбросил в магазин детское питание с ядом и потребовал 12 млн евро

Немецкие правоохранительные органы столкнулись с дерзким шантажом и оказались растеряны. Злоумышленник подбросил на полку одного из крупных супермаркетов партию отравленного детского питания.

После этого мужчина позвонил в полицию и потребовал 12 миллионов евро, пригрозив в случае невыполнения его требования продолжать свои диверсии. При проверке выяснилось, что звонивший не блефовал. Опасная продукция изъята из продажи. Однако поймать шантажиста не удалось, хотя он и попал на камеры видеонаблюдения, передают «Вести.Ru».

Яд, попавший в детское питание разных производителей, оказался не смертельным, но опасным, даже для взрослого организма. Местная полиция просит родителей обращать внимание на упаковку.

Эксперты говорят, что это новый вид шантажа для Европы. И непонятно, как действовать в данной ситуации: идти на поводу у преступника нельзя, поскольку подобные случаи могут получить широкую практику. Поймать его не удается – уж слишком непримечательно выглядит преступник, такого трудно заподозрить в злодеяниях.







