Окружение Хью Хефнера рассказало, что сгубило 91-летнего основателя Playboy

Источники, приближенные к семье Хью Хефнера, рассказали, что могло сгубить легендарного основателя Playboy, который скончался в своем доме в Лос-Анджелесе 27 сентября на 92-м году жизни.

Они считают, что ослабленный организм Хефнера не смог побороть инфекцию, которую он подхватил за несколько недель до смерти, сообщает TMZ. У магната были серьезные проблемы со спиной и он практически был прикован к кровати. В последний раз он появлялся на публике в мае прошлого года по случаю награждения очередной девушки года.

Согласно завещанию магната, все его состояние достанется трем детям и благотворительным фондам, молодая вдова основателя Playboy не получит ничего, кроме личных вещей. Хефнер пожелал быть похороненным рядом с Мэрилин Монро и еще при жизни выкупил место на кладбище.



