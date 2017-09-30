В Колорадо при наезде на медведя погибли три человека

В штате Колорадо, на шоссе Interstate 70, в результате наезда на медведя погибли три человека, находящиеся во внедорожнике Chevy. Всего в машине находились семь человек – двое мужчин, двое женщин и трое несовершеннолетних.

После наезда на животное внедорожник выкатился на встречную полосу. Удар был такой силы, что людей буквально выбросило из машины, поскольку никто из них не был пристегнут ремнем безопасности.

Погиб 63-летний мужчина и двое детей семи и 15 лет. Опасные для жизни травмы получили 10-летний мальчик и 62-летняя женщина. Водитель и другие пассажиры также получили ранения различной степени тяжести, передает телеканал Fox 31 Denver. Все пострадавшие – жители города Ньюкасл (штат Вайоминг).



