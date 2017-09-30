Следствие по делу о недавнем взрыве на складе боеприпасов в Винницкой области и подобных ему инцидентах рассматривает вмешательство России в качестве основной версии всех этих ЧП. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Относительно инцидента в Балаклее, произошедшего в марте этого года, украинский генпрокурор заявил, что тот случай произошли из-за российского беспилотника, который якобы сбросил термобарические заряды. Правда, при этом никаких доказательств Луценко не привел.

Крупные пожары на складах боеприпасов на Украине произошли с разницей в полгода. 23 марта прогремел взрыв на военном складе с боеприпасами в городе Балаклея Харьковской области. Небольшое возгорание привело к детонации нескольких тысяч боеприпасов. В результате инцидента пострадали пять человек, одна женщина погибла. 26 сентября стало известно о пожаре и взрывах на складах с боеприпасами одной из воинских частей в Калиновке, где хранилось около 83 000 т боеприпасов, включая ракеты систем залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». В итоге было уничтожено до трети запасов, ущерб оценивается в $800 млн. Глава генштаба ВСУ Виктор Муженко отказался быть «крайним» за произошедшие пожары.



