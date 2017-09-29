Американские самолеты-невидимки приблизились к базе подлодок КНДР

Американские самолеты-невидимки, незамеченные слабой северокорейской ПВО, достигли города Синпхо при облете побережья КНДР. Вблизи портового города располагается полигон, где прошло шестое ядерное испытание.



Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer, пролетевшие 23 сентября вдоль восточного побережья КНДР, поднялись гораздо севернее, чем сообщалось прежде. Фактически от северной разграничительной линии был проделан путь в 100 км, - утверждает телеканал KBS. Американские бомбардировщики приближались к северокорейскому городу Синпхо, в порту которого находится база подводных лодок и верфь, на которой строятся субмарины.



