В США назначен новый помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии

Сенат США утвердил на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии кандидатуру Уэсса Митчелла, работавшего до этого директором Центра анализа европейской политики. Он, в частности, будет курировать отношения с Россией.

Во время президентства Барака Обамы эту должность занимала Виктория Нуланд, после ее отставки пост оставался вакантным.

Ранее на слушаниях в сенате Митчелл заявил, что снижение напряженности между США и Россией отвечает интересам народов двух стран, а вину на обострение отношений он возложил на Москву. Он также заявил, что борьба с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) является приоритетом в политике США. Митчелл пообещал в случае утверждения на посту призвать Россию "прекратить дестабилизирующие действия" на Украине, в Грузии и Молдавии.

До его назначения в Госдепартаменте произошла отставка посла США в России Джона Теффта. Его преемником стал Джон Хантсман, работавший ранее главой миссии США в Китае.



