Зять Трампа зарегистрировался на президентских выборах в США в качестве женщины

Старший советник президента США и его зять Джаред Кушнер на прошлогодних президентских выборах неправильно заполнил анкету. В графе "пол" он написал "женский". Об этом сообщают американские СМИ.

В их распоряжение попала личная анкета Джареда Кушнера, которую он заполнил для Совета по выборам в штате Нью-Йорк. В регистрационном бланке содержится соответствующая пометка. По данным документа, Кушнер зарегистрировался восемь лет назад и голосовал в последний раз в минувшем году. Причина, по которой советник Дональда Трампа указал женский пол, остается неизвестной. Белый дом никак не стал комментировать данную информацию.