У Корейского полуострова могут появиться стратегические ракеты США

Америка планирует развернуть вблизи Корейского полуострова свои стратегические вооружения на ротационной основе в конце текущего года. Об этом 28 сентября заявил журналистам советник президента Южной Кореи.

Советник южнокорейского президента сообщил журналистам о скором развертывании вблизи Корейского полуострова американских стратегических сил, пишет «КоммерсантЪ».

Американские вооружения вблизи Корейского полуострова, по словам советника южнокорейского президента, укрепят обороноспособность Южной Кореи. Ранее «Аргументы недели» сообщали, что президент США Дональд Трамп пообещал полностью разрушить КНДР.