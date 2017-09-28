В Китае лучшим кляузникам подарят iPhone
28 сентября 2017, 07:32 [ «Аргументы Недели» ]
Китайский аналог Twitter, социальная сеть Weibo объявила о начале необычного конкурса по борьбе за чистоту цензуры в сети. Пользователям предлагается жаловаться на случаи нарушения, а в подарок обещают iPhone.
Китайская социальная сеть Weibo предлагает своим пользователям самим бороться за цензуру сети, а самым активным борцам компания обещает подарить новые iPhone и iPad, сообщает «Лента.ру».
Кампанию по борьбе за чистоту контента назвали «Тысяча наблюдателей Weibo». Проект контролирует китайское подразделение администрации киберпространства, главный контролирующий орган Поднебесной.
Дело в том, что 25 сентября соцсеть Weibo была оштрафована за незаконный контент и публикацию политических и фейковых статей.