В Китае лучшим кляузникам подарят iPhone

Китайский аналог Twitter, социальная сеть Weibo объявила о начале необычного конкурса по борьбе за чистоту цензуры в сети. Пользователям предлагается жаловаться на случаи нарушения, а в подарок обещают iPhone.

Китайская социальная сеть Weibo предлагает своим пользователям самим бороться за цензуру сети, а самым активным борцам компания обещает подарить новые iPhone и iPad, сообщает «Лента.ру».

Кампанию по борьбе за чистоту контента назвали «Тысяча наблюдателей Weibo». Проект контролирует китайское подразделение администрации киберпространства, главный контролирующий орган Поднебесной.

Дело в том, что 25 сентября соцсеть Weibo была оштрафована за незаконный контент и публикацию политических и фейковых статей.