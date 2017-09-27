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//В мире 13+

Трамп опозорился в Испании

27 сентября 2017, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп опозорился в Испании
globallookpress.com

О совместной конференции президента США с главой испанского правительства Мариано Рахоем «Аргументиы недели» сообщали ранее. Американский президент в очередной раз оконфузился на весь мир и интернет.

После переговоров с главой испанского правительства президент США Дональд Трамп назвал своего собеседника «Марианору Джоем», исковеркав имя главы испанского правительства до неузнаваемости. Но Трамп на этом не угомонился. Глава США назвал главу испанского кабмина «президентом».

Учитывая, что глава Испании – король (в стране конституционная монархия), понятна реакция Рахоя, когда он услышал в свой адрес эпитет «президент». По-испански должность Рахоя действительно дословно переводится как «президент правительства», но это не значит, что главу кабмина можно называть «президентом». В ошибке, возможно, виновата администрация Белого дома, сообщает РИА Новости, но вся «слава» досталась Дональду Трампу. Видео инцидента можно посмотреть здесь.

 

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В чём причина желчной колики

В чём причина желчной колики

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Руководитель ФАС Игорь Артемьев не первый год призывает сказать вместе всем операторам: «Роумингу нет!» Теперь это не просто слова, в содружестве с профильными комитетами ГД, Минкомсвязи и ФАС готовят ряд нормативных актов, которые помогут с января 2018 г. на всей территории России очистить сотовые сети от понятия «роуминг».

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Армия получит новую операционную систему

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Юбилейное похмелье

Юбилейное похмелье

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Чтобы старость была в радость

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В начале октября в России традиционно отмечается День пожилого человека.Печально, но эта дата проявляет себя разве что концертами и «поздравительными» мероприятиями. Между тем сегодня куда куда нужнее внятная государственная концепция поддержки пожилых граждан

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«Спартак» отстоял Москву

Премьера Лиги чемпионов на «Открытие Арене» оставила двойственное ощущение. По игре «Спартак» уступил «Ливерпулю» безоговорочно. Но выстоял и не уступил по результату – 1:1. Вот какие кульбиты выделывает футбольный жребий!

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Балерину Анастасию Волочкову обокрала ее собственная прислуга

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Дом для всех

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Вундеркиндов больше нет

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Глава одного из районных Советов ветеранов Москвы задержан за педофилию

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Стенограмма драматического судебного процесса  российских олигархов в лицах и допросах. Филигранная работа королевского судьи Элизабет Глостер.  Полное погружение в морально-деловой климат России конца 1990-х – начала – начала 2000-х. Автор тонкого осмысления стенограмм – знаменитый юрист М. Барщевский

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