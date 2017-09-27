Трамп опозорился в Испании

О совместной конференции президента США с главой испанского правительства Мариано Рахоем «Аргументиы недели» сообщали ранее. Американский президент в очередной раз оконфузился на весь мир и интернет.

После переговоров с главой испанского правительства президент США Дональд Трамп назвал своего собеседника «Марианору Джоем», исковеркав имя главы испанского правительства до неузнаваемости. Но Трамп на этом не угомонился. Глава США назвал главу испанского кабмина «президентом».

Учитывая, что глава Испании – король (в стране конституционная монархия), понятна реакция Рахоя, когда он услышал в свой адрес эпитет «президент». По-испански должность Рахоя действительно дословно переводится как «президент правительства», но это не значит, что главу кабмина можно называть «президентом». В ошибке, возможно, виновата администрация Белого дома, сообщает РИА Новости, но вся «слава» досталась Дональду Трампу. Видео инцидента можно посмотреть здесь.