Во Франции широкую огласку получил инцидент с участием известного параспортсмена Филиппа Круазона. Контролер, зашедший поезд, в котором ехал Круазон, не признал его инвалидом.

Сотрудник железнодорожной компании стал требовать от человека, лишенного рук и ног, удостоверение, подтверждающее инвалидность и дающее право на льготный проезд. Это вызвало возмущение других пассажиров. Столкнувшись с такой реакцией, контролер поспешил удалиться.

После того как о данном случае написали СМИ, в социальных сетях начали появляться посты, авторы которых потребовали наказать слишком ревностно относящегося к своим обязанностям работника. В отличие от этих людей, Филипп Круазон от гневных комментариев воздержался.

Пресса называет Филиппа Круазона легендарной личностью. 49-летний француз, перенесший частичную ампутацию рук и ног, известен тем, что смог покорить вплавь все проливы между пятью континентами планеты.

Сталевар из города Шательро стал инвалидом в 26 лет, после того как перенес тяжелейшую травму – удар электрическим током в 20 тысяч вольт. В результате многочисленных операцией Филлипу ампутировали левую руку выше локтя, правую чуть ниже, а также обе ноги выше колена.

Как позже признавался мужчина, случившееся повергло его в настоящее отчаяние. Однако Круазон смог побороть депрессию. В этом ему помог спорт.

Француз решил посвятить себя плаванию. Он начал ежедневные многочасовые тренировки в море. В ходе своих занятий Круазон перепробовал множество всевозможных протезов, представляющих собой ласты, в итоге он остановился на специально разработанной модели, изготовленной из титана.

Свой первый большой заплыв Филипп Круазон совершил осенью 2010 года, параспортсмену покорился Ла-Манш. До противоположного берега Филипп добрался за 14 часов.

Этот успех вдохновил Круазона на новое дерзкое начинание – кругосветное путешествие. Француз «объединил все континенты», переплыв через проливы, их разъединяющие. Свою кругосветку Филипп успел завершить до начала Паралимпиады-2012 в Лондоне.

Плаванием сфера спортивных интересов Филиппа Круазона не ограничивается. Так, в текущем году он принял участие в ралли «Дакар». Круазон смог пройти всю дистанцию автомобильной гонки.