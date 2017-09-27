«Мисс Москва» признана самой красивой девушкой на объединенных континентах

Уроженка Алтайского края выиграла международный конкурс красоты Miss United Continents (Мисс объединенные континенты).

Мероприятие состоялось в Эквадоре. Татьяна Цимфер, 26-летняя представительница России, получила за победу корону от эквадорского ювелира Кристиана Кинтеро и 10 тысяч долларов. Этот титул не стал для девушки первым, в прошлом году она выиграла конкурс «Мисс Москва».

Ранее «Аргументы недели» писали об инциденте, произошедшем на конкурсе красоты в Испании. Во время дефиле одна из участниц упала в плавательный бассейн. Очутившаяся в воде девушка быстро пришла в себя, она не пострадала.