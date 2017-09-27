В Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили посетить стадион короля

В Саудовской Аравии женщинам впервые в истории разрешили посетить стадион имени короля Фахда в Эр-Рияде. На спортивной арене состоялись мероприятия, посвященные годовщине образования Саудовской Аравии.

Как известно, в Саудовской Аравии приняты и действуют нормы шариата. В королевстве е запрещено совместное пребывание мужчин и женщин в общественных местах.

Саудовская Аравия отменила многолетний запрет на вождение автомобилей женщинами. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль-Сауд издал указ, разрешающий жительницам королевства водить автомобили. Ранее жительницы королевства не имели права получить водительские права.