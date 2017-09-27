Минобороны РФ: В Сирии уничтожены 5 влиятельных полевых командиров террористов

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о ликвидации в сирийской провинции Идлиб пяти влиятельных командиров, руководивших террористами.

В Сирии была проведена спецоперация по уничтожению террористов, которые 18 сентября напали на российских военных полицейских в провинции Хама. По данным Конашенкова, для поиска и уничтожения командиров наступавших боевиков была задействована вся многоуровневая система разведки Минобороны России в Сирии.

Военные раздобыли информацию о совещании влиятельных полевых командиров группировки "Хейат Тахрир аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) и получили подтверждение о месте проведения и дате сбора лидеров террористов. После подтверждения по нескольким каналам точки сбора полевых командиров в строении вне населенного пункта и начала совещания, был нанесен точный ракетно-авиационный удар.

"В результате удара ликвидированы пять полевых командиров, в том числе Абу Сульман ас-Сауди (начальник южного сектора провинции Идлиб), Абу аль-Аббас Анадин (эмир по финансовым вопросам), Абу Хасан (советник военного министра Абу Мухаммада аль-Джулани), Валид аль-Мустафа (помощник духовного лидера Абдаллы аль-Мухейсни), а также Абу Муджагид (шариатский судья)", - цитирует ТАСС Конашенкова. Вместе с ними были уничтожены еще 32 боевика, склад боеприпасов и шесть автомобилей.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич ранее заявил, что Россия установит виновных в гибели российского генерала Валерия Асапова в Сирии. Асапова похоронят сегодня в Подмосковье.