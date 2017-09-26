Российским военным в Сирии сдаются сотни боевиков

Сирийские правительственные войска при поддержке российских военных активно громят последние группировки террористов в республике Сирия. Боевики массово сдаются в плен и прекращают сопротивление.

О массовой сдаче в плен террористов сообщает 26 сентября портал «Русская Весна».

Более двухсот пятидесяти бойцов группировки «Ахрар-аш-Шам» (террористическая группировка, запрещена в России), которая оказывает пока сопротивление в зоне деэскалации «Хомс», решили сложить оружие и воспользоваться правительственной программой амнистии.

Первая группа боевиков из 63 человек сдалась правительственным войскам, и это только начало. В комитете национального примирения говорят о том, что люди устали от войны и начинают понимать, что террористы их просто использовали в своих грязных играх.