Украину заподозрили в поставках оружия из ЕС в Африку

В распоряжении международного Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) попали документы, из которых следует, что Украина стала посредником в поставках оружия в Африку.

Документы, которые оказались в распоряжении OCCRP, говорят о том, что украинские власти по сути стали посредниками при поставках оружия советского производства из Европы в Африку и на Ближний Восток, пишет «КоммерсантЪ».

Международным экспертам стало известно, что в 2015 и 2016 годах украинский государственный экспортер вооружений «Укринмаш» заключил контракты с клиентами в Уганде и Бурунди о продаже 59 бронированных патрульных автомобилей на общую сумму порядка $4,1 млн. Эти бронеавтомобили были закуплены в Польше, государстве-члене ЕС, регулируемом строгими правилами экспорта оружия. Затем бронемашины в разобранном виде были отправлены на Украину, а затем, через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – в Восточную Африку. В OCCRP данную информацию назвали «примером широкомасштабной схемы отмывания оружия».