В Белоруссии осужден ополченец ДНР

Это первый прецедент суда над ополченцем самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР). Под суд попал 29-летний боец вооруженных сил ДНР из Витебской области Алексей Ершов. Приговор – два года условно.

Решением суда города Витебск ополченец ДНР Алексей Ершов приговорен к двум годам ограничения свободы без направления в исправительные учреждения, сообщает портал «Наша нива». Суд над ополченцем проходил в закрытом режиме. Ершов попал под суд за участие в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон на территории иностранного государства. Суду не удалось доказать факт наемничества, в противном случае Ершов условным сроком не отделался бы.

Одним из доказательств для суда стали фото со странички Ершова в соцсетях, где боец запечатлен на фоне танков, у въезда в Донецк, с автоматом в руках.