На берегу филиппинского острова Лейт местный житель обнаружил разлагающуюся тушу неизвестного морского животного. Маасин Нухнух Капистрано сфотографировал останки животного, гуляя по пляжу.

Он отметил, что длина погибшего животного составляла около 10 метров. Определить, кому принадлежали останки, не представляется возможным. Местные власти сочли, что разлагающееся животное опасно для жителей и отбуксировали его в открытое море для захоронения, сообщает Lenta.ru.

Примечательно, что точно такую же тушу сфотографировали ранее в Индонезии. Кадры с неопознанным чудовищем были выложены в YouTube в мае этого года.