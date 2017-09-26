Минобороны показало удары по боевикам в сирийском Идлибе (ВИДЕО)

Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись нанесения ударов по позициям боевиков "Исламского государства" (ИГ, организация запрещенная в России) в сирийской провинции Идлиб.

Удары наносились по бронетехнике и системам залпового огня террористов. На видео снято уничтожение подземной базы боевиков и мастерской террористов, производящей "джихадмобили".

Официальный представитель Минобороны России генерал Игорь Конашенков ранее сегодня опроверг информацию лондонской "Обсерватории по правам человека в Сирии" о якобы нанесении российскими ВКС авиаударов по населенным пунктам в провинции Идлиб.

По данным Конашенкова, за минувшие сутки самолетами авиагруппы ВКС РФ было нанесено 10 ударов по объектам террористов, находящимся вдали от населенных пунктов, в провинции Идлиб. "По всем ударам имеются данные объективного контроля", — подчеркнул Конашенков.