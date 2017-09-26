В КНДР резко выросли цены на бензин из-за санкций

Суровое ужесточение международных санкций в отношении КНДР привело к резкому росту цен на бензин в стране, передает южнокорейское агентство Yonhap. За литр топлива жителям страны приходится платить около 5,1 доллара.

Нынешняя цена втрое больше той, что была в начале года.

12 сентября СБ ООН принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи в ответ на проведенное шестого ядерного испытания. Сейчас действует эмбарго на экспорт в КНДР нефти и продуктов ее переработки, закупку северокорейского угля, железной руды, морепродуктов и других товаров.



