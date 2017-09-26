Маккейн рассказал о неутешительных прогнозах врачей на излечение от рака

Американский сенатор Джон Маккейн рассказал о неутешительных прогнозах медиков на излечение от опухоли мозга. В июле врачи диагностировали у него глиобластому, была проведена операция по удалению опухоли.

Затем сенатор проходил курсы лечения. Еще в начале сентября в эфире телеканала CNN он рассказывал о «замечательных» прогнозах врачей. И вот спустя всего две недели сообщил совсем обратное.

«Прогноз очень и очень серьезный. Некоторые (врачи) говорят 3%, некоторые — 14% (вероятность выздоровления). Знаете, это очень слабый прогноз», рассказал Маккейн в интервью программе «60 минут» на телеканале CBS.

80-летний политик возглавляет в сенате США комитет по вооруженным силам и является одним из наиболее авторитетных лидеров Республиканской партии. Однако в последнее время он оказался под огнем критики со стороны некоторых однопартийцев, включая президента Дональда Трампа, за отказ голосовать за новый закон о медицинском страховании.



