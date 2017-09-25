Назван главный куратор Украины

Депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Владимир Олейник, выступая в эфире ток-шоу «Прогнозы» на телеканале «Звезда», назвал главного нынешнего куратора Незалежной.

По его мнению, с началом президентства Дональда Трампа уровень управления и кураторства со стороны США на Украине заметно снизился. Олейник рассказал, как Порошенко каждую ночь звонил Байден и отдавал распоряжения, которые президент Украины безоговорочно выполнял.

Нынешним куратором, по словам экс-депутата Рады, является министр обороны США Джеймс Мэттис. Это он доставил в августе для ВСУ военное оборудование и вместе с Куртом Волкером присутствовал на параде в Киеве по случаю независимости страны.