Саакашвили "подвинет" членов правительства Украины
25 сентября 2017, 11:05 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что намерен "подвинуть" всех членов правительства Украины в рамках митингов в Киеве, запланированных на 17 октября.
Напомним, что на 17 октября в Киеве запланированы сразу несколько митингов. Ранее в партии "Движение новых сил", лидером которой является Михаил Саакашвили, уточняли, что политик планирует посетить Киев осенью и озвучить властям Украины свои требования.