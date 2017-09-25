Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что намерен "подвинуть" всех членов правительства Украины в рамках митингов в Киеве, запланированных на 17 октября.

Политик подчеркнул, что он со своими сторонниками вернется в столицу Украины и "подвинет министров". Кроме того, Саакашвили заявил что в понедельник, 25 сентября, посетит Львов, где будет искать своих единомышленников, передает РИА "Новости".

Напомним, что на 17 октября в Киеве запланированы сразу несколько митингов. Ранее в партии "Движение новых сил", лидером которой является Михаил Саакашвили, уточняли, что политик планирует посетить Киев осенью и озвучить властям Украины свои требования.