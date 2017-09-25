Русский язык получил статус иностранного на территории Армении

Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян в понедельник, 25 сентября, сделал важное заявление.

Русский язык, согласно последней информации, имеет на территории республики статус иностранного. Мкртчян отметил, что единственным государственным языком в Армении является и навсегда останется армянский, поскольку это независимое и суверенное государство, передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что его последнее заявление является аксиоматической истиной, а все языки кроме армянского признаны иностранными.