Совфед высказался об итогах выборов в Германии

В Совете Федерации высказались об итогах парламентских выборов в Германии.

Глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев заявил, что предположения о вмешательстве РФ в выборы, которые активно "раскручивались" Берлином и некоторыми другими западными столицами, постепенно сошли на нет.

По мнению политика, которое он выразил на своей страничке в социальной сети Facebook, в последние несколько месяцев тезис о "неизбежном русском вмешательстве" почти перестал обсуждаться в политических кругах, так как исход выборов был очевиден.

Ранее сегодня стало известно, что на выборах в Германии победу одержал консервативный блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС.