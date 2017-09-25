США ввели ограничения на въезд для граждан еще 8 стран, в том числе КНДР

Белый дом принял решение расширить список стран, гражданам которых въезд на территорию Соединенных Штатов Америки будет ограничен. Документ подписал президент США Дональд Трамп.

Под ограничения попали граждане Венесуэлы, Ирана, Йемена, Ливии, КНДР, Сирии, Сомали и Чада. Глава Белого дома и министр внутренней безопасности пришли к выводу, что запрет на въезд в страну поможет помешать возможным террористам пробраться на территорию США.

В министерстве внутренней безопасности США считают, что включенные в список государства "обладают несоответствующими протоколами" в части идентификации лиц и обмена информацией, и имеются "факторы риска".