В Японии решили возродить обычай «отказ от старухи»

В современной Японии решили возродить древний обычай убасутэ, что переводится на русский язык как «отказ от старухи».

Раньше бедные японцы, которым не под силу было прокормить престарелых родственников, отводили их в горы, где старики умирали от голода. Теперь с пожилыми людьми поступают более гуманно – их оставляют на улице.

Древняя традиция получила вторую жизнь из-за экономических проблем, с которыми столкнулась Япония. Согласно данным статистики, значительная часть граждан страны живет в крайней бедности, забота о стариках для них является непосильной ношей.

Благотворительные организации пытаются направить убасутэ в цивилизованное русло. С этой целью они устанавливают «боксы для пожилых», в которых можно оставить взрослого человека.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что Япония заняла второе место в рейтинге продолжительности жизни.