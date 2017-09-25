Полпред РФ заявил о необходимости продления закона об особом статусе Донбасса

Полномочный представитель РФ в трехсторонней контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил о необходимости продления действия закона об особом статусе Донбасса. Срок действия закона об особом статусе Донбасса закончится в середине октября.

По словам Грызлова, "на Украине раздаются голоса, что после этого исполнять минские соглашения станет невозможно, так как упомянутый закон является базовым для пункта 4 минских соглашений, касающегося проведения выборов", - пишут "Известия". "Россия как страна-посредник настаивает, чтобы закон был продлен и дополнен положением о его вступлении в действие на постоянной основе",— подчеркнул полпред РФ. По мнению Грызлова, стране необходим закон, который будет реально решать политические проблемы.