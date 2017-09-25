У Белого дома задержан вооруженный мужчина

Сотрудники полиции Вашингтона накануне задержали у Белого дома вооруженного мужчину.

В автомобиле человека, планировавшего попасть в резиденцию президента США, обнаружили сразу несколько пистолетов и винтовок, а также три ножа. Как уточняет сегодня телеканал CNN, ссылаясь на источник, мужчина хотел побеседовать с главой Агентства национальной безопасности Майклом Роджерсом и министром обороны Джеймсом Мэттисом.

Согласно некоторым данным, он намеревался обсудить с ними вопрос "пропавших зарплатных чеков", а также узнать, "как достать чип из головы".