Пропавшего чеченского певца нашли в Германии

Пропавший певец Чечни Зелимхан Бакаев, поисками которого занималось МВД республики, нашелся в Германии. Его мать забила тревогу еще 17 августа, ее сын вечером 8 августа ушел и не вернулся.

Певец пропал в центре Грозного. Его близкие друзья были уверены, что он был похищен силовиками и содержится в секретной тюрьме.

Телерадиокомпания "Грозный" опубликовала видео, в котором понятно, что пропавший получает удовольствие от жизни.

В видеоролике, размещенном на сайте телерадиокомпании, Зелимхан Бакаев, пританцовывая под музыку в квартире, утверждает, что "где-то в середине августа" он добрался до Германии, и, обращаясь к некоему Исламу, зовет его в гости. Певец также сообщил, что поселился у своего друга.