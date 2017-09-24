Разрушительный ураган «Пилар» приближается к Мексике

Об очередном ударе стихии по территории Мексики предупредили специалисты из Национального агентства предупреждения ураганов Соединенных Штатов Америки. Население теперь в курсе о разрушительном урагане.

Стихия находится примерно в 185 километрах к юго-западу от мексиканского острова Лас-Трес-Мариас. В регионе начались сильные проливные дожди и шквалистый ветер.

По данным метеорологов, «Пилар» ослабнет в течение двух суток, а к 26 сентября потеряет свою силу.

В Мексике за две недели уже произошли несколько сильнейших землетрясений, которые унесли жизни трехсот человек. Вчера, в субботу Мексику возле города Матиас-Ромеро затрясло снова. Землетрясение магнитудой 6,1 балла разбудило вулкан Попокатепетль. Его извержение находится всего в 60 км от Мехико. Объявлен красный уровень опасности.