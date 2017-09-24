Опубликованы первые результаты выборов в Германии

Партийный альянс ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель лидирует на выборах в парламент Германии с 32,5%, свидетельствуют данные exit poll общественно-правового телеканала ARD.

Избирательные участки закрылись в 18:00 по местному времени. По итогам голосования будет сформировано новое правительство и назначен канцлер.

Всего, по предварительным данным, в бундестаг проходят шесть партий. Кроме ХДС/ХСС, СДПГ и "Альтернативы для Германии", это Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,5%, "Зеленые" — 9,5%, "Левые" — 9%.

Своих кандидатов в немецкое правительство выдвинули 42 партии.