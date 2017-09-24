На аукционе проданы 80-летние трусы Гитлера

Трусы Адольфа Гитлера были проданы на проведенном в США аукционе. Глава нацистской партии Германии забыл это белье в прачечной после пребывания в роскошной австрийской гостинице Parkhotel Graz в 1938 году.

Элемент гардероба диктатора хранился у внука владельца отеля. Лот приобрел неизвестный покупатель, цена — почти семь тысяч долларов. Эти трусы хранились почти 80 лет, при этом также чисты, как если бы забрали из прачечной только вчера. На них вышиты инициалы Гитлера.

Телефонная книга Адольфа Гитлера с номерами и адресами ключевых фигур Третьего рейха была продана на аукционе Henry Aldridge and Son в Великобритании за 33 тысячи фунтов стерлингов (44,5 тысячи долларов). В справочнике более 200 рукописных записей — имена, адреса и телефонные номера — известных членов нацистской партии.







