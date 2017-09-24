Глава МИД России Сергей Лавров считает, что набранный Организацией Объединенных Наций лишний "жирок" нужно, но сделать это срезать таким образом, чтобы не задеть живой организм всемирной организации.

Лавров отметил: "То, что в ООН есть лишний "жирок", - это давно не новость". По его словам, этот лишний "жирок" во многом объясняется тем, что в ООН 193 страны-члена. Он подчеркнул, что к любым реформам необходимо подходить очень осторожно.

В эфире программы "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой, которая выходит по воскресеньям, глава МИД РФ подчеркнул: "ООН должна быть эффективной организацией, нацеленной на решение проблем и избегающей излишней бюрократии".

Сергей Лавров возглавлял делегацию России на сессии Генасамблеи ООН.