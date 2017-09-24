На Иванку Трамп подали в суд за плагиат

Дочь президента США Иванка Трамп попала в неприятную историю. Знаменитый модельер колумбийского происхождения из Италии Эдгардо Осорио обвинил ее в заимствовании дизайна одной из моделей туфель.

Начало судебного разбирательства намечено на март 2018 года. Красные босоножки на высоком каблуке-шпильке из коллекции фирмы Иванки временно сняты с розничной продажи в США.

Еще в прошлом году Озорио в Instagram опубликовал пост, к которому прикрепил фотографии своего изделия за $785 и обувь Иванки Трамп стоимостью $65. Дизайнер подчеркнул, что босоножки выглядят практически одинаково, пишет Bloomberg. Дизайнеру предлагали пойти на мировую и признать, что копирование является символом успешности.