Яровая высказалась об американском пособии о тактике России

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала ложью сведения, опубликованные в американском учебнике под названием "Российская война нового поколения". В сети ранее появилась онлайн-версия американского пособия о российской тактике "ведения гибридной войны". Пособие разработало командование армии США.

Депутат Госдумы от "Единой России" считает, что "США стандартизируют ложь". По словам Яровой, издание учебников, пособий с заведомо лживой информацией — это долгосрочная стратегия деформации сознания американцев", — передает

РИА Новости. Как отметила депутат, "обман и подтасовка информации стали официальной государственной политикой США в системе образования, а очередное пособие — это иллюстрация того, что свобода для самих американцев осталась только рекламным брендом и статуей".

Яровая назвала странным тот факт, что никто из "просвещенной элиты" и аналитиков США до сих пор не обеспокоился тем, что пропагандистская машина военной агрессии США "вживляется" в сознание американцев.

Первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич тоже прокомментировал это пособие.Как отметил Клинцевич, "выпуская подобные пособия, американцы удивительным образом не учитывают ни российские реалии", ни менталитет россиян.

Американская армия выпустила учебное пособие, которое рассказывает о российской тактике ведения гибридной войны и о том, как вооружённые силы США должны ей противостоять.