Шесть человек пострадали в торговом центре Лондона из-за распыления ядовитого вещества. Инцидент произошел накануне вечером. Участники конфликта скрылись до приезда полиции.

В Скотленд-Ярде не считают инцидент терактом: конфликт произошел между двумя группами молодых людей. По делу уже задержан первый подозреваемый – 15-летний подросток. Ему могут предъявить обвинение в причинении тяжкого телесного вреда.



Очевидцы рассказывали, как одному из молодых людей вещество попало в лицо, он лежал на полу и причал от боли. Его друзья кричали: «Это кислотная атака, он горит». Пострадавшие тут же бросились смывать вещество с кожи.

Вещество, распыленное злоумышленниками, пока не идентифицировано. По одним данным, это кислота, по другим — газ. Троих молодых людей пришлось госпитализировать.