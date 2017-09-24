КНДР опубликовала коллажи с изображением уничтоженных американских самолетов

На интернет-портале "КНДР сегодня" появился видеоролик, на котором северокорейские ракеты виртуально уничтожают бомбардировщики США. Это произошло после того, как стратегические бомбардировщики ВВС США, в сопровождении истребителей, пролетели около границ страны.

На кадрах представлена нарезка выступлений президента США Дональда Трампа, сопровождаемых надписями на корейском языке. На видео также показываются американские бомбардировщики B1-B и истребители F-35 с наложением графических эффектов. На видео их якобы уничтожают северокорейские ракеты "Пукгуксон". КНДР так же «уничтожает» атомный авианосец США «Карл Винсон» с помощью подводной лодки.

Выступая на Генассамблее ООН, глава северокорейского МИДа Ли Ен Хо заявил, что удар ракет по материковой территории США «неизбежен», а Трампа назвал «психически ненормальным человеком». В ответ на это президент США сказал, что если министр иностранных дел КНДР озвучивает мысли «маленького ракетмэна (так он называет Ким Чен Ына), то они долго так не продержатся».



