Минобороны РФ: американская техника обнаружена у ИГ* в Сирии

Министерство обороны России сообщило об обнаружении американской военной техники в районе дислокации боевиков "Исламского государства" (ИГ- террористическая организация, запрещенная в России) севернее сирийского города Дейр-эз-Зор.

По данным Минобороны, техника видна отчетливо. Снимки, полученные с помощью аэрофотосъемки, размещены на официальной странице ведомства в Facebook. "Подразделения специального назначения ВС США обеспечивают беспрепятственное продвижение через боевые порядки «Исламского государства» подконтрольных США отрядам «сирийских демократических сил» (СДС)", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Несмотря на то, что опорные пункты подразделений ВС США находятся в районах текущей дислокации отрядов ИГИЛ, на них нет даже признаков организации боевого охранения. Это может говорить только о том, что все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности", - указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что с помощью аэрофотоснимков, которые сделаны в период с 8 по 12 сентября 2017 года в районах дислокации вооруженных формирований ИГ, зафиксировано большое количество американских бронеавтомобилей типа "Хаммер", находящихся на вооружении спецназа США.