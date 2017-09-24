Теологи обвинили Папу Римского Франциска в распространении ереси. Несколько десятков католических священников написали письмо, в котором объявили Папу Римского Франциска в необоснованных послаблениях для разведенных и повторно вступивших в брак католиков.

Обращение состоит из трех частей, одна из которых посвящена анализу причин уникального "теологического кризиса".

Консервативные католические богословы обвинили понтфика в распространении семи еретических тезисов, касающихся брака, нравственной жизни и церковных таинств, - сообщило агентство Associated Press. Комментариев папы Римского и его представителей пока не было. Письмо в его адрес было направлено еще в июле.

Именно по этой причине теологи - авторы письма - приняли решение опубликовать документ и создали для этого специальный сайт.