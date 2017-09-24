Дни Северной Кореи сочтены, заявил президент США после выступления главы МИД КНДР Ли Ён Хо на генассамблее ООН. Трамп снова назвал Ким Чен Ына "человеком-ракетой".

"Если он (Ли Ён Хо) озвучивает мысли маленького человека-ракеты, то слишком долго они не протянут", - написал Трамп в Twitter.

В политическом противостоянии лидеры КНДР и США скатились до личных оскорблений. После того, как Трамп назвал Ким Чен Ына "человеком-ракетой", который "отправился в самоубийственный полет", северокорейский министр иностранных дел Ли Ён Хо с трибуны ООН назвал президента США психически больным человеком с манией величия, которого осуждает собственный народ, и пригрозил США "неизбежным " ракетным ударом.