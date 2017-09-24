Порошенко: Весь канадский бизнес готов прийти в Украину

Канадский бизнес готов прийти на Украину, утверждает Петр Порошенко после встречи с представителями бизнеса этой страны. В августе начало действовать соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной.



Украинским экспортерам предоставлен беспошлинный доступ на 98% товарных позиций, канадские экспортеры освобождаются только от 72% тарифов на таможенное налогообложение. Разница связана с различным уровнем социально-экономического развития стран.



«Ранее канадские украинцы инвестировали в Украину для поддержки экономики. Сейчас весь канадский бизнес готов прийти в Украину», — написал Порошенко на своей странице в Twitter, добавив, что Украина в настоящее время является «правильным местом для инвестиций».



Во время рабочей поездки в Канаду Порошенко встретился с главой МИД страны Христей Фриланд, обсудив введение миротворческой миссии в Донбасс и "возвращение" Крыма Украине. Также украинский лидер провел переговоры с канадским премьером Джастином Трюдо, по итогам которых стороны договорились о расширении экономического сотрудничества.

Украине было важно заручиться «стратегической поддержкой одной одной из самых влиятельных стран мира», которая в следующем году станет председателем саммита Большой семерки, поскольку Киеву необходимо добиться, чтобы украинская проблематика была включена в повестку дня G7.



