Продажи нового iPhone с треском провалились

Продажи нового смартфона американской компании Apple iPhone 8 с треском провалились во всем мире.

В частности, в Лондоне в первый день продаж приобрести гаджет пожелали только семь человек, в Сиднее – тридцать, а в Сингапуре – пятьдесят. Как сообщает издание Financial Times, фанаты продукции Apple впервые за несколько лет не выстраиваются в длинные очереди, чтобы стать первыми обладателями новой модели iPhone.

Эксперты считают, что потребители не заинтересованы в приобретении смартфона, поскольку он почти ничем не отличается от гаджета предыдущей модели.