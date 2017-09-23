Разбился вертолет с гумпомощью для пострадавших от землетрясения в Мексике

Вертолет, который перевозил гуманитарную помощь для пострадавших при землетрясении в Мексике, потерпел крушение.

Согласно последней информации, в момент катастрофы на борту находились пять человек, один из которых погиб. Как уточняет утром в субботу, 23 сентября телеканал "Россия 24", точная причина случившегося пока не установлена.

Напомним, что в минувший вторник на юго-востоке Мексики произошло сильное землетрясение, за которым последовали несколько десятков афтершоков. Жертвами подземных толчков стали 295 человек, около 200 жителей до сих пор считаются пропавшими без вести.