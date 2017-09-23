Украина хочет добиться отмены виз в Канаду

Президент Украины Петр Порошенко в рамках переговоров с канадским премьер-министром Джастином Трюдо заявил, что его страна готова сотрудничать с Канадой в вопросе введения безвизового режима.

Украинский лидер подчеркнул, что имеется большой положительный эффект от отмены в 2005 году виз для граждан Канады. Порошенко добавил, что разрыв барьера между двумя народами, близкими в своих стремления, является одним из самых правильных шагов в настоящий момент, передает РИА "Новости".

Президент Украины также заметил, что договорился с Трюдо об открытии Генконсульства своей страны в Эдмонтоне.