Украина хочет добиться отмены виз в Канаду
23 сентября 2017, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко в рамках переговоров с канадским премьер-министром Джастином Трюдо заявил, что его страна готова сотрудничать с Канадой в вопросе введения безвизового режима.
Украинский лидер подчеркнул, что имеется большой положительный эффект от отмены в 2005 году виз для граждан Канады. Порошенко добавил, что разрыв барьера между двумя народами, близкими в своих стремления, является одним из самых правильных шагов в настоящий момент, передает РИА "Новости".
Президент Украины также заметил, что договорился с Трюдо об открытии Генконсульства своей страны в Эдмонтоне.