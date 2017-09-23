Два гражданина Украины погибли в ходе крушения частного самолета в Греции

В субботу, 23 сентября, в Греции произошло крушение частного самолета.

Согласно последней поступившей информации, в результате катастрофы на северо-востоке страны погибли два гражданина Украины. Как уточняет сегодня агентство AMNA, погибшие в ходе аварии являлись мужем и женой.

Уточняется, что сверхлегкий частный самолет CT2K осуществлял рейс в Бухарест из Александруполиса с другим аналогичным самолетом, который в какой-то момент потерял с ним связь. Обломки воздушного судна и тела людей спасатели обнаружили в ущелье.