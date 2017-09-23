Основатель Facebook намерен продать до 75 млн акций компании

Основатель самой популярной социальной сети в мире Facebook Марк Цукерберг в субботу, 23 сентября, заявил, что намерен продать в ближайшие полтора года от 35 до 75 миллионов акций компании.

На своей страничке в Facebook программист и предприниматель написал, что данная мера будет принята для финансирования ряда проектов в сферах науки, образования и юриспруденции.

Цукерберг подчеркнул, что вышеуказанный план он разработал вместе со своей супругой Присциллой. Более того, в течение жизни основатель Facebook планирует избавиться от 99 процентов акций компании. За весь пакет он может получить от 5,9 млрд долларов до 12,8 млрд долларов.