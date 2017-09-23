Президент США Дональд Трамп в рамках выступления на предвыборном митинге в штате Алабама в поддержку кандидата в Сенат от республиканцев сделал весьма жесткое заявление в адрес лидера КНДР.

Глава Штатов убежден, что следовало давным-давно "разделаться с человеком-ракетой". Трамп подчеркнул, что радикально решить вопрос с Ким Чен Ыном и его ракетными запусками должны были предыдущие американские президенты – Билл Клинтон и Барак Обама, передает РИА "Новости".

Действующий глава США считает, что данная проблема не должна решаться сейчас, однако добавил, что сам разберется с этим.