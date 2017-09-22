Тайна острова Пасхи разгадана учеными

Девять десятков гигантских скульптур на острове Пасхи (юго-восточная часть Тихого океана) всегда были загадкой для ученых, с самого открытия острова в 1722 году. Теперь загадка разгадана американскими учеными.

Исследователи Калифорнийского университета в Дейвисе разгадали загадку острова Пасхи. По мнению ученых, население острова на пике своего развития было достаточным для того, чтобы сделать и установить гигантские каменные скульптуры на острове, порядка 17 тысяч человек, сообщает «Рамблер».

Население острова жило почти в полной изоляции, но имело сложную социальную структуру и создало замечательные скульптуры до того как началось истощение сельхозземель и последовавшие за этим междоусобные войны. Согласно исследованиям, на острове пригодными для посева были лишь 19% территории: неудивительно, что эти земли быстро истощились.